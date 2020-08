Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: ερευνητές μελετούν τα αντισώματα των λάμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος των επιστημόνων είναι η παραγωγή νανο-αντισωμάτων από τις καμήλες της Νότιας Αμερικής, για αντιμετώπιση του κορονοϊού!