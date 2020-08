Τοπικά Νέα

Λαγκαδάς: συναγερμός στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό ατόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε τις τελευταίες ώρες 250 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοηθείας σε εγκλωβισμένους!

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο, στην Κεντρική Μακεδονία, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχές βοηθείας, στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά.

Αναλυτικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε έως σήμερα το πρωί 250 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ ενέργειες έγιναν έως τώρα σε 191 από αυτές και 10 κλήσεις για παροχή βοηθείας όπου μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο: 15 άτομα από τις οικίες τους καθώς και 4 ακόμη από τα οχήματα τους. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω περιστατικών επιχειρούν 67 πυροσβέστες και ειδικά εξοπλισμένο πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΑΚ, 26 οχήματα και μια διασωστική λέμβος.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε την Πέμπτη 06 Αυγούστου 2020 από την Ε.Μ.Υ. θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός μέχρι και τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.