Κόσμος

Ισχυρή έκρηξη σε βάση στο Μογκαντίσου

Πολλοί νεκροί και τραυματίες. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Μεγάλη έκρηξη έγινε σήμερα σε μία στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου και κοντά σε ένα στάδιο, σύμφωνα με έναν στρατιωτικό αξιωματούχο.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και 14 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασθενοφόρων.

“Πρέπει να είναι επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο. Τώρα μεταφέρω τραυματίες,” δήλωσε στο Reuters, ο δήμαρχος Αμπντουλαχί Μοχάμεντ.