Παράξενα

Ναυαγοί σε ερημικό νησί σώθηκαν γράφοντας SOS στην άμμο (βίντεο)

Χαμένους ναυαγούς σε ερημικό νησί του Ειρηνικού Ωκεανού περισυνέλεξε ελικόπτερο της αυστραλιανής πολεμικής αεροπορίας.