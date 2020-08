Κοινωνία

Κορονοϊός: “Ξήλωσαν” τον διοικητή του Α.Τ. Πόρου μετά τις καταγγελίες για έλλειψη ελέγχων

Μετατέθηκε ο διοικητής του ΑΤ Πόρου λόγω κορονοϊού. Ερημώνει το νησί μετά τον εντοπισμό των δεκάδων κρουσμάτων

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ αποφάσισε τη μετακίνηση του διοικητή του ΑΤ Πόρου, με αφορμή τους ελέγχους για τον κορονοϊό και την μεγάλη διάδοση του ιού στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Πόρου, μετά από καταγγελίες για μειωμένους ελέγχους για τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Σημειώνεται πως είχαν προηγηθεί καταγγελίες του Δημάρχου Πόρου, Γιάννης Δημητριάδη, για ελλιπή αστυνόμευση και μη τήρηση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, μιλώντας στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ερήμωσε ο Πόρος μετά τα περιοριστικά μέτρα

Την ίδια ώρα στο νησί του Αργοσαρωνικού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάατων και την επιβολή των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό ελάχιστοι τουρίστες απέμειναν στο νησί.

Μετά τις 23:00 το βράδυ όλα τα καφέ, μπαρ και εστιατόρια έκλεισαν, με ελάχιστους τουρίστες και ντόπιους να κυκλοφορούν στους δρόμους, φορώντας μάσκες, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία πραγματοποιούσε εντατικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσει την πιστή τήρηση των μέτρων.

Αναλυτικά τα μέτρα:

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 23.00 έως τις 07.00 της επομένης.

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως live πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλο το νησί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.