Life

Έρρικα Πρεζεράκου: το ευχαριστώ σε ΕΣΥ και θαυμαστές μετά τον τραυματισμό (βίντεο)

Μήνυμα στους θαυμαστές της έστειλε μέσω Instagram η Έρρικα Πρεζεράκου μετά το 5ωρο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Μήνυμα στους θαυμαστές της έστειλε, μετά το ο χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη, η Έρρικα Πρεζεράκου, ύστερα από τον τραυματισμό της στη θάλασσα από φουσκωτό σκάφος ανοιχτά της Κύθνου.

Η πρώην πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ ευχαρίστησε τόσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την άμεση μεταφορά της από το νησί στην Αθήνα, όσο και τον απλό κόσμο, για τις ευχές που της έστειλε.

"Με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ με τα μηνύματά σας και την υποστήριξή σας. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που σας έχω στη ζωή μου" τονίζει η ίδια στο βίντεο που ανήρτησε.