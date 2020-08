Πολιτισμός

Συγκίνηση και δέος στην περιφορά της εικόνας του Αγίου Αιμιλιανού με βάρκες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος φουσκωτών σκαφών συνόδευσαν την Ιερή Εικόνα μέσω θαλάσσης εντυπωσιάζοντας τους προσκυνητές.

Οι Χιώτες τίμησαν τον Άγιο Αιμιλιανό με μία εντυπωσιακή δια θαλάσσης μεταφορά της Ιερής Εικόνας του.

Η μεταφορά της εικόνας του Αγίου Αιμιλιανού, έγινε από το λιμανάκι του Αγίου Ιωάννη Καλλιμασιάς στη Χίο, προς στην παραλία του Αγίου Αιμιλιανού.

Πλήθος φουσκωτών σκαφών συνόδευσαν την Ιερή Εικόνα μέσω θαλάσσης εντυπωσιάζοντας τους προσκυνητές.



Κάθε χρόνο, το διήμερο 7 και 8 Αυγούστου, η Καλλιμασιά γίνεται το επίκεντρο του εορτασμού του Αγίου Αιμιλιανού στη Χίο, στον ομώνυμο Ιερό Ναό, από τον οποίο έχει λάβει το όνομά της ολόκληρη η γύρω από αυτόν παραθαλάσσια περιοχή της Καλλιμασιάς. Δείτε το βίντεο με την περιφορά της εικόνας.

Πηγή: chiosphotos.gr