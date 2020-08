Αθλητικά

Ολυμπιακός: Θετικός στον κορονοϊό ο Παπανικολάου

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βρέθηκε θετικός στον ιό και τέθηκε σε καραντίνα. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Κώστας Παπανικολάου και τέθηκε κατευθείαν σε καραντίνα, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό για την προετοιμασία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Παπανικολάου δεν είχε συμπτώματα, αλλά το τεστ που έκανε εμφανίστηκε θετικό κι έτσι θα βρίσκεται πλέον σε καραντίνα υπό την παρακολούθηση και του ιατρικού επιτελείου της “ερυθρόλευκης” ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, ο Κώστας Παπανικολάου υποβλήθηκε σε τεστ για τον κορονοϊο και βρέθηκε θετικός.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, αναρρώνει απομονωμένος στο σπίτι του και η κατάστασή του παρακολουθείται συστηματικά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας μας. Καλή ανάρρωση Κώστα!».