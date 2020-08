Κοινωνία

Γυναίκα στρατιωτικός συνελήφθη για μη χρήση μάσκας εν πλω

Η γυναίκα συνελήφθη για απείθεια και γιατί δεν φορούσε μάσκα. Αρνήθηκε να δείξει την ταυτότητα.

Γυναίκα στρατιωτικός συνελήφθη, το απόγευμα της 7ης Αυγούστου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο από Σκιάθο για Βόλο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα κλήθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος να επιδείξει το δελτίο της αστυνομικής της ταυτότητας προκειμένου της επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο για μη χρήση μάσκας εν πλω αλλά αρνήθηκε επανειλημμένα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου διενεργήθηκε προανάκριση στο πλαίσιο του αυτοφώρου και κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελέα Στρατοδικείου Λάρισας, λόγω ειδικής δωσιδικίας, αφέθηκε ελεύθερη.