Κοινωνία

Φωτιά στα Κύθηρα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φράτσια Κυθήρων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματοςς στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter, άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα της Πυροσβεστικής.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και 3 ελικόπτερα της υπηρεσίας.