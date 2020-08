Κοινωνία

Εντοπίστηκε πτώμα να επιπλέει στην θάλασσα

Σε τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές για έναν άνδρα.

Ένα ακόμη πνιγμός στις θάλασσες της Κρήτης σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι όταν νεκρός ανασύρθηκε από την παραλία της Σταλίδας στο Hράκλειο, τουρίστας από το Ηνωμένο Βασίλειο που βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές.

Πρόκειται για έναν 65χρονο άνδρα που εντοπίστηκε αναίσθητος λίγα μέτρα από την ακτή και άμεσα οι ναυαγοσώστες τον ανέσυραν και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πνιγμός του Βρετανού τουρίστα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν κατάφερε να βγει στην ακτή μετά από παθολογικό αίτιο που τον οδήγησε στο να χάσει τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε μη έχοντας ζωτικές λειτουργίες σε ιδιωτική κλινική με ιδιωτικό ασθενοφόρο που κλήθηκε από τους οικείους του.