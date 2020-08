Υγεία - Περιβάλλον

Απίστευτο: Πιέζουν τους γιατρούς για βεβαιώσεις για να μην φοράνε μάσκες

Απίστευτη καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών: Πολίτες πιέζουν για έκδοση βεβαιώσεων εξαίρεσης στη χρήση μάσκας.

Την ώρα που στη χώρα μας υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών με επιστολή του προέβη σε μία απίστευτη καταγγελία.

Απευθυνόμενος στα μέλη του τονίζει την «ιδιαίτερα αυξημένη κοινωνική πίεση για έκδοση βεβαιώσεων εξαίρεσης στη χρήση μάσκας».

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την επιστολή, φαίνεται πως στην Πάτρα, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιέζουν τους γιατρούς να τους εκδώσουν πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν ότι πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα -είναι η μία από τις δύο κατηγορίες για τις οποίες εξαιρείται η χρήση μάσκας- ώστε να μην τηρήσουν την εφαρμογή του μέτρου.

Αναλυτικά η επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών προς τα μέλη του αναφέρει τα εξής:

«Βρισκόμαστε σε χρονικό σημείο ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων COVID-19 και τα θεσμοθετημένα μέτρα προστασίας έχουν σχεδόν καθολικό χαρακτήρα. Βάσει του ΦΕΚ-3162/31-7-2020 τ.Β΄ «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους», οι εξαιρέσεις από τη χρήση της μάσκας αναφέρονται στο άρθρο 4.

«Άρθρο 4 Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης κοινωνικής πίεσης για έκδοση βεβαιώσεων εξαίρεσης στη χρήση της μάσκας, σας συνιστούμε την αποφυγή της έκδοσης τέτοιων γνωματεύσεων, όταν κατά την επιστημονική σας κρίση δεν συντρέχουν αντικειμενικοί και τεκμηριωμένοι λόγοι υπαγωγής των ασθενών στην εξαίρεση.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της μάσκας (από κοινού με τα λοιπά μέτρα ατομικής υγιεινής και τήρησης των αποστάσεων), είναι επιβεβλημένο μέτρο, ειδικά στους χρόνιους πάσχοντες και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού».