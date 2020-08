Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές της χώρας μας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

152 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, στην καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Από αυτά τα 25 θεωρούνται “εισαγόμενα” και ειδικότερα:

22 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, και

τρία είναι “εισαγόμενα” κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των υπολοίπων 127 νέων κρουσμάτων:

43 εντοπίστηκαν στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

26 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής,

10 στην Π.Ε. Λάρισας,

Έξι στην Π.Ε. Καβάλας,

Πέντε στην Π.Ε. Έβρου,

Τέσσερα στην Π.Ε. Ημαθίας,

Τέσσερα στην Π.Ε. Χαλκιδικής,

Τρία στην Π.Ε. Μαγνησίας,

Τρία στην Π.Ε. Πέλλας,

Τρία στην Π.Ε. Πρεβέζης,

Δύο στην Π.Ε. Ιωαννίνων,

Δύο στην Π.Ε. Κέρκυρας,

Δύο στην Π.Ε. Λέσβου,

Δύο στην Π.Ε. Πιερίας,

Δύο στην Π.Ε. Φλώρινας,

Δύο στην Π.Ε. Χανίων

Ένα στην Π.Ε. Βοιωτίας,

Ένα στην Π.Ε. Δωδεκανήσου,

Ένα στην Π.Ε. Ικαρίας,

Ένα στην Π.Ε. Καστοριάς,

Ένα στην Π.Ε. Κιλκίς,

Ένα στην Π.Ε. Κοζάνης,

Ένα στην Π.Ε. Κυκλάδων,

Ένα στην Π.Ε. Τρικάλων.