Κοινωνία

Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ

Τραγικό δυστύχημα στη ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες.

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της παράνομης εισόδου ομάδας Ρομά στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ γύρω στις 14.50 ομάδα τριών ατόμων προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στον χώρο προσπαθώντας να αφαιρέσει μετασχηματιστή.

Ακολούθησε μικρής έκτασης έκρηξη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός και τον ελαφρύ τραυματισμό των υπολοίπων.