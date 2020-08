Αθλητικά

Formula 1 - GP Βρετανίας: Στην pole position ο Μπότας

Ο Φινλανδός πιλότος της Mercedes θα εκκινήσει από την πρώτη θέση του αγώνα στην πίστα του Σίλβερστοουν.

Ο Φινλανδός Βαλτέρι Μπότας της Mercedes θα εκκινήσει από την pole position στην πίστα του Σίλβερστοουν, εκεί όπου πριν από 70 χρόνια πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix στην Ιστορία της Formula 1.

Στη δεύτερη θέση ο “ομόσταυλός” του, Λιούις Χάμιλτον, με τη Mercedes να κάνει το “1-2”.

Ο Γερμανός πιλότος, Νίκο Χούλκενμπεργκ, θα βρίσκεται με το μονοθέσιο της Racing Point στην τρίτη θέση, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull θα βρίσκεται δίπλα του στη δεύτερη σειρά.