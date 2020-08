Κόσμος

Βηρυτός: Βίαια επεισόδια - Διαδηλωτές πολιόρκησαν το κοινοβούλιο (εικόνες)

Ξεχειλίζει η οργή για την αμέλεια που προκάλεσε την πολύνεκρη τραγωδία. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια.

Η Αστυνομία του Λιβάνου προχώρησε σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων κατά διαδηλωτών, που προσπάθησαν να φτάσουν στο κοινοβούλιο, στο κέντρο της Βηρυτού, στη διάρκεια μιας αντικυβερνητικής διαδήλωσης, στον απόηχο της βιβλικής καταστροφής που προκάλεσαν οι εκρήξεις.

Περίπου 7.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Μαρτύρων, στο κέντρο της πόλης, ενώ μερικοί από αυτούς πετούσαν πέτρες.

Η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων όταν μερικοί διαδηλωτές προσπάθησαν να περάσουν από ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα που είχε τοποθετηθεί στον δρόμο, εμποδίζοντας την πρόσβασή τους στο κοινοβούλιο.

Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, ενώ ένας έφηβος λιποθύμησε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πάνω από 60 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται στη Βηρυτό, τέσσερις ημέρες μετά τις εκρήξεις στο λιμάνι που ισοπέδωσαν σχεδόν τη μισή πρωτεύουσα του Λιβάνου και στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Yπουργείου Υγείας.

Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, τουλάχιστον 120 από τους περίπου 5.000 τραυματίες βρίσκονται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση.