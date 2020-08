Παράξενα

Ανησυχία για την “ξέφρενη” πορεία του κορονοϊού - 811 κρούσματα σε μία εβδομάδα (βίντεο)

Σε ανησυχητικά επίπεδα ο ρυθμός μετάδοσης του ιού. Σύσκεψη-ορόσημο του Πρωθυπουργού με λοιμωξιολόγους.

Η ξέφρενη πορεία που διαγράφει ο κορονοϊός τις επτά πρώτες ημέρες του Αυγούστου δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία στους επιστήμονες. Μέσα σε επτά μέρες καταγράφηκαν 811, ενώ 770 σε 21 ημέρες τον Ιούλιο. «Έχουμε στη διάθεσή μας πλήθος μέτρων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πριν αποφασιστεί η επιβολή lockdown. Θα ήθελα να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι το καλύτερο για όλους μας είναι να αποδώσουν τα υφιστάμενα μέτρα, ώστε να μην χρειαστεί να πάρουμε και άλλα».

Αρχικά οι επισκέπτες από την Μάλτα, από την Τετάρτη τα ξημερώματα, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα ,ενώ επεκτείνεται ως τις 31 Αυγούστου το μέτρο της απαγόρευσης όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ-εστιατόρια, καφέ-μπαρ,

Μάλιστα όλοι οι υγειονομικοί επιστρέφοντας από τις διακοπές τους θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ. Άλλωστε χαρακτηριστικό παράδειγμα της διασποράς στα νοσοκομεία και ειδικά σε νέους είναι η Λάρισα.

Στη περιοχή πλέον οι εστίες είναι τρεις. Το προσωπικό στα νοσοκομεία, η εφορία που παραμένει κλειστή, αλλά και ένας γάμος στον Αμπελώνα Μάλιστα μια γυναίκα που ήταν στον γάμο διασωληνώθηκε.

Ο γάμος της Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να δίνει θετικά κρούσματα σε όλη την Ελλάδα με τους ειδικούς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Θετικός εντοπίστηκε και ένας 20χρονος στο νομό Σερρών, που πλέον είναι σε καραντίνα και η ιχνηλάτιση έχει ξεκινήσει

Θετικά στον κορονοϊό βρέθηκαν και παιδιά της γυναίκας που εργαζόταν σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία του Πλωμαρίου και είχε νοσήσει αρχές Αυγούστου. Συναγερμός έχει σημάνει στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, καθώς θετική στον Κορονοϊό εντοπίστηκε , ειδικευόμενη γιατρός.

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο Κώστας Παπανικολάου, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θετικός και ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Δημήτρης Ιτούδης. «Περνάω με ήπιο τρόπο τον ιό. Με τη βοήθεια της οικογένειας και των γιατρών θα το ξεπεράσω, θα γυρίσω πιο δυνατός. Να μείνετε υγιείς και να μην ξεχνάτε να ακολουθείτε τις υγειονομικές κατευθύνσεις», δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης.

Συνεχίζονται τα τεστ και στην Καβάλα με αφορμή την διασπορά από την κρεατοβιομηχανία.

Ένα ολόκληρο ξενοδοχείο τίθεται σε καραντίνα στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας μετανάστης που διέμενε εκεί βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Η «έκρηξη» κρουσμάτων τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Θεσσαλονίκη οδηγούν σε σενάρια ματαίωσης της φετινής ΔΕΘ, την ώρα που η διοργάνωση έχει αρχίσει να προβληματίζει σοβαρά και τους λοιμωξιολόγους.