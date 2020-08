Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: Να είμαστε έτοιμοι για κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Διδάκτωρ Γεωπολιτικής ΕΚΠΑ εκτιμά πως ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο.