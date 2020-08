Κόσμος

Βηρυτός - Έλληνες περιγράφουν στον ΑΝΤ1 την απόγνωση και τον τρόμο (βίντεο)

Τα μέλη της ελληνικής κοινότητας στην πρωτεύουσα του Λιβάνου πασχίζουν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους, μετά τη βιβλική καταστροφή.​