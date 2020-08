Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: Είναι πιθανό να μην ελεγχθεί η κατάσταση (βίντεο)

Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας κρούει τον κώδωνα κινδύνου και ζητά την κατεπείγουσα λήψη μέτρων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.