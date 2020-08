Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένας νεκρός στην Ελλάδα

Αυξήθηκε η λίστα με τους θανάτους ασθενών απο επιπλοκές του COVID-19

Ακόμη ένας θάνατος ασθενούς από επιπλοκές του κορονοϊού, καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 212.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέληξε μία 90χρονη που νοσηλευόταν στο ΓΝ Αλεξανδρούπολης, με υποκείμενα νοσήματα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 152 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα.