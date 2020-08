Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άναψε “φωτιές” στην Γιουβέντους

Το μήνυμα του άσου της μπάλας στο Instagram έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς προαναγγέλλει αποφάσεις και εξελίξεις.

Την ώρα που η Γιουβέντους αποφάσισε μετά τον αποκλεισμό από τη Λιόν να κινηθεί δραστικά στο θέμα του προπονητή, με την απομάκρυνση του Μαουρίτσιο Σάρι και την άμεση πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο, ο «οργανισμός» της «Μεγάλης Κυρίας» έχει να διαχειριστεί κι ακόμη μία... καυτή πατάτα.

Την... απογοήτευση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μέσω ενός προσωπικού μηνύματος που ανέβασε στο Instagram, άναψε... φωτιές στους πρωταθλητές Ιταλίας, καθώς τόνισε πως μετά τις διακοπές θα υπάρξουν αποφάσεις.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Η σεζόν 2019/20 τελείωσε για εμάς, πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Αλλά τώρα είναι ώρα για ανασυγκρότηση, ώρα να αναλύσουμε τα πάνω και τα κάτω της σεζόν γιατί η κριτική σκέψη είναι ο μοναδικός τρόπος να βελτιωθούμε.

Μια τεράστια ομάδα όπως η Γιουβέντους θα πρέπει να σκέφτεται πάντα σαν την καλύτερη στον κόσμο, να δουλεύει σαν την καλύτερη στον κόσμο για να αποκαλούμε τους εαυτούς μας ως μία από τις καλύτερες και μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο.

Το να κερδίσουμε τη Serie A ξανά σε ένα τόσο δύσκολο χρόνο ήταν κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Προσωπικά, πετυχαίνοντας 37 γκολ για τη Γιουβέντους και 11 για την εθνική Πορτογαλίας με κάνει να βλέπω το μέλλον με ανανεωμένη φιλοδοξία και επιθυμία να συνεχίζω καλύτερα και καλύτερα κάθε χρόνο.

Αλλά οι οπαδοί ζητούν περισσότερα από εμάς. Και πρέπει να τους τα δώσουμε, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερες προσδοκίες. Μπορεί αυτό το μικρό διάλειμμα για διακοπές να επιτρέψει σε όλους μας να λάβουμε τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον και να επανέλθουμε πιο δυνατοί από ποτέ. Τα λέμε σύντομα».