Παιδιά νεκρά από φωτιά σε πολυκατοικία

Πολύνεκρη τραγωδία συγκλονίζει την Τσεχία. Πολλά θύματα έπεσαν στο κενό από τον 12ο όροφο. Αναφορές για μία σύλληψη.

Ένδεκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία δεκατριών ορόφων στην ανατολική Τσεχία, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες.

«Συλλάβαμε έναν άνθρωπο», ανέφερε από την πλευρά του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ο Τόμας Κούζελ, ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα διαμέρισμα στον 11ο όροφο», στην πόλη Μπόχουμιν, σε απόσταση 300 χλμ ανατολικά της Πράγας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λούκας Ποπ, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Έξι άνθρωποι πέθαναν σε αυτόν τον όροφο, τρία παιδιά και τρεις ενήλικοι, όπως κι ένας σκύλος», διευκρίνισε.

«Οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο πολύ σύντομα, όμως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 5 άνθρωποι πήδηξαν από ένα παράθυρο του 12ου ορόφου και έχασαν τη ζωή τους», εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου, προσθέτοντας πως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας Γιαν Χαμάσεκ έγραψε σε ένα tweet πως ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά.

Τοπικός αξιωματούχος, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, είπε πως ενδέχεται η φωτιά να οφείλεται σε εμπρησμό.