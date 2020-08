Αθλητικά

Champions League: η Μπαρτσελόνα υπέταξε την Νάπολι

Με τον Μέσι σε μεγάλα κέφια, οι "μπλαουγκράνα" πήραν το εισιτήριο για το Final-8.

Η απώλεια του τίτλου στη laLiga και η σκληρή κριτική που δέχθηκε όλος ο οργανισμός των «μπλαουγκράνα» τις τελευταίες εβδομάδες, φαίνεται πως... θύμωσε τη Μπαρτσελόνα, η οποία -έχοντας τον Λιονέλ Μέσι σε τρομερά «κέφια»- «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο τη Νάπολι με 3-1. Και με συνολικό σκορ 4-2 επί των «παρτενοπέι», πήρε θέση στο Final-8 του Champions League που θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Πορτογαλιας, αντιμετωπίζοντας στον προημιτελικό της 14ης Αυγούστου τη Μπάγερν Μονάχου στο «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» της Λισσαβόνας.

Η Μπαρτσελόνα βρήκε το γκολ που έψαχνε από νωρίς στο 10ο λεπτό με ωραία κεφαλιά του Λενγκλέ, ο οποίος νίκησε στον αέρα όλη την άμυνα της Νάπολι μετά το κόρνερ του Ράκιτιτς. Στο 23' ο Μέσι με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς κι αφού... ταλαιπώρησε πρώτα όλη την άμυνα των Ναπολιτάνων έκανε το 2-0, βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση της «Μπάρτσα». Στο 30' ο διαιτητής Τσακίρ, με χρήση του VAR ακύρωσε το γκολ του Μέσι, χρεώνοντας χέρι στον επιθετικό των «μπλαουγκράνα», ενώ στο πρώτο λεπτό tων καθυστερήσεων, ο Σουάρες με πέναλτι (μία... περίεργη ανατροπή του Μέσι από τον Κουλιμπαλί που πήγε να διώξει τη μπάλα) έκανε το 3-0.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Ινσίνιε μείωσε σε 3-1 για τη Νάπολι με πέναλτι (ανατροπή του Μέρτενς από τον Ράκιτιτς). Η Μπαρτσελόνα, ωστόσο, διαχειρίστηκε με ψυχραιμία το προβάδισμά της στο δεύτερο ημίχρονο, απειλήθηκε ελάχιστα και πήρε μία δίκαιη πρόκριση που είχε πολύ μεγάλη ανάγκη.

Διαιτητής: Σουνεϊτ Τσακίρ (Τουρκία)

Κίτρινες: Σουάρες - Ζιελίνσκι

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Κίκε Σετιέν): Τερ Στέγκεν, Σεμέδο, Πικέ, Λενγκλέ, Ρομπέρτο. Ράκιτιτς, Ντε Γιόνγκ, Γκριεζμάν (84' Μονσού), Μέσι, Σουάρες (90'+2' Φίρμπο).

ΝΑΠΟΛΙ (Τζενάρο Γκατούζο): Οσπίνα, Ντι Λορέντσο, Μανωλάς, Κουλιμπαλί, Ρουί, Ντέμε (46' Λομπότκα), Ρουίς (79' Ελμάς), Ζιελίνσκι (70' Λοθανο), Καγεχόν (70' Πολιτάνο), Ινσίνιε (79' Μίλικ), Μέρτενς.

Τα ζευγάρια, οι ημερομηνίες και τα γήπεδα των προημιτελικών

Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων για τη φάση των «16» του Champions League, προέκυψαν τα εξής τέσσερα «ζευγάρια» των προημιτελικών του Final-8 που θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Αυγούστου στα γήπεδα «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» και «Estadio Jose Alvalade» της Λισσαβόνας, στην Πορτογαλία.

Αναλυτικά, τα «ζευγάρια», οι ημερομηνίες/ώρες και τα γήπεδα των προημιτελικών.

12 Αυγούστου (22:00), Αταλάντα-Παρί Σεν Ζερμέν , «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» (Λισσαβόνα)

13 Αυγούστου (22:00), Λειψία-Ατλέτικο Μαδρίτης , «Estadio Jose Alvalade» (Λισσαβόνα)

, «Estadio Jose Alvalade» (Λισσαβόνα) 14 Αυγούστου (22:00), Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μ. , «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» (Λισσαβόνα)

, «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» (Λισσαβόνα) 15 Αυγούστου (22:00), Μάντσεστερ Σ.-Λιόν, «Estadio Jose Alvalade»,(Λισσαβόνα)