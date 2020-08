Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: τραγικός απολογισμός για ακόμη ένα 24ωρο

Οι ΗΠΑ υφίστανται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο από τον κορονοϊό. Τα νέα στοιχεία από την καταμέτρηση...

Άλλοι 982 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 στις ΗΠΑ τις προηγούμενες 24 ώρες, ενώ το ίδιο διάστημα εντοπίστηκαν άλλα 54.203 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, που βασίζεται στις ανακοινώσεις των πολιτειακών αρχών.

Με βάση την καταμέτρηση του πρακτορείου, ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο έφθασε έτσι τους 162.105 νεκρούς επί συνόλου 5,01 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Εν τω μεταξύ, εν μέσω των συνεχιζόμενων επικρίσεων που δέχεται για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες Σάββατο το νέο σχέδιο της κυβέρνησής του για να προσφερθεί βοήθεια σε εκατομμύρια Αμερικανούς που απειλούνται με έξωση από τα σπίτια τους και πλήττονται από την ανεργία εξαιτίας της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. «Αρκετά. Θα σώσουμε αμερικανικές θέσεις εργασίας και θα πάμε να βοηθήσουμε τους αμερικανούς εργαζομένους», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις εγκαταστάσεις γηπέδου γκολφ που του ανήκει στο Μπέντμινστερ, στο Νιου Τζέρζι.

Ο Τραμπ υπέγραψε κατόπιν τέσσερα διατάγματα που προβλέπουν το πάγωμα των μισθολογικών φορολογικών εισφορών, την χορήγηση επιδομάτων ανεργίας ύψους 400 δολαρίων ανά εβδομάδα, την προστασία ενοικιαστών και δανειοληπτών που απειλούνται με έξωση και την αναστολή της καταβολής δόσεων φοιτητικών δανείων. Καθώς οι ΗΠΑ όδευαν να διαβούν το όριο των 5 εκατομμυρίων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, ενώ οι θανατοι εξαιτίας της COVID-19 έχουν πλέον ξεπεράσει τους 160.000, ο Λευκός Οίκος και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο διεξήγαγαν επί δύο εβδομάδες εξαντλητικές διαπραγματεύσεις για ένα νέο, γιγαντιαίο πρόγραμμα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας. Όμως, ενώ απομένουν λιγότεροι από τρεις μήνες προτού να διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, κι ενώ η ισχύς των πρώτων μέτρων στήριξης εξέπνευσε την 31η Ιουλίου, οι συνομιλίες αποδείχθηκαν άκαρπες.

Ο Τραμπ, που κατά τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται πολύ πίσω από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν, διαβεβαίωσε ότι η απόφασή του να παρακάμψει το Κογκρέσο και να υπογράψει τα διατάγματα θα επιτρέψει να «διανεμηθούν γρήγορα» τα κεφάλαια. Στην πραγματικότητα, οι αποφάσεις αυτές μάλλον θα αμφισβητηθούν στη δικαιοσύνη, καθώς το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι είναι το Κογκρέσο εκείνο που παίρνει αποφάσεις για τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει χαρακτηρίσει το σχέδιο της κυβέρνησης του Τραμπ «σειρά ημίμετρων». «Ακόμη μια κυνική προσπάθεια αποφυγής των ευθυνών του» είδε στην κίνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, εκτιμώντας πως η χώρα έχει ανάγκη έναν «αληθινό ηγέτη», ικανό να διαπραγματευθεί με το Κογκρέσο. Ο μεγιστάνας των ακινήτων, που προσκάλεσε μέλη του κλαμπ γκολφ του να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου, εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία που του προσέφερε η τελετή υπογραφής των διαταγμάτων αυτών για να επιτεθεί με σφοδρότητα στους αντιπάλους του και να διαλαλήσει τα επιτεύγματά του.

Προκαλώντας ηχηρές επιδοκιμασίες και γέλια στο κοινό των γκόλφερ, ο Τραμπ χαρακτήρισε «τρελή» τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι, «ακροαριστερό» τον κεντρώο Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν, ενώ υποστήριξε πως η αντιπολίτευση έχει σκοπό να «κλέψει» στις προεδρικές εκλογές. Οι ανακοινώσεις του ήταν από αόριστες ως παραπλανητικές. Μία από τις κύριες υποσχέσεις του είναι ότι παρατείνεται ως το τέλος της χρονιάς η βοήθεια του ομοσπονδιακού κράτους στους ανέργους, πέραν αυτής που τους δίνεται από κάθε πολιτεία. Ωστόσο, μολονότι η παράταση της χορήγησης των επιδομάτων αυτών, που αποτρέπει τον κίνδυνο εκατομμύρια νοικοκυριά να περιπέσουν στη φτώχεια, δεν ήταν αντικείμενο του διαλόγου στο Κογκρέσο, το ύψος τους ήταν ένα από τα μήλα της έριδας: οι Ρεπουμπλικάνοι πρότειναν να μειωθεί στα 200 δολάρια, οι Δημοκρατικοί ζητούσαν να ανέρχεται σε 600.

Ο Τραμπ ανήγγειλε ότι το ποσό θα είναι 400 δολάρια την εβδομάδα, πάντως αυτό σημαίνει πρακτικά πως περιορίζεται στα 300, καθώς το ομοσπονδιακό κράτος καταβάλλει το 75% και κάθε πολιτεία το υπόλοιπο 25%. Άλλο μέτρο προβλέπει το πάγωμα των φορολογικών μισθολογικών εισφορών για τους Αμερικανούς οι αποδοχές των οποίων δεν υπερβαίνουν τα 100.000 δολάρια ετησίως. «Αν είμαι ο νικητής την 3η Νοεμβρίου, έχω την πρόθεση να ακυρώσω τις εισφορές αυτές», υποσχέθηκε ο πρόεδρος. Όμως το μέτρο, στο οποίο εναντιώνονται πολλοί Ρεπουμπλικάνοι όπως και Δημοκρατικοί, απλώς αναβάλλει την καταβολή των εισφορών, δεν τις ακυρώνει.

Ο Τραμπ ανέθεσε εξάλλου στους υπουργούς Στέγης και Υγείας και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να «εγγυηθούν» ότι οι ενοικιαστές και οι οφειλέτες στεγαστικών δανείων «θα μπορέσουν να μείνουν σπίτια τους», ενώ το τέταρτο διάταγμά του αναβάλλει την αποπληρωμή δόσεων φοιτητικών δανείων ως το τέλος της χρονιάς και μειώνει το επιτόκιό τους στο 0%. Οι Δημοκρατικοί ασκούσαν πίεση για να καταρτιστεί ένα πολύ πιο φιλόδοξο πρόγραμμα τόνωσης της οικονομίας, ύψους 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, να ενισχυθούν τα αμερικανικά ταχυδρομεία ενόψει προεδρικών εκλογών, καθώς και να παραταθεί το επίδομα ανεργίας 600 δολαρίων ανά εβδομάδα, μεταξύ άλλων. Απέρριψαν το σχέδιο των Ρεπουμπλικάνων, το κόστος του οποίου θα ανέλθει σε 1 τρισεκ. δολάρια.