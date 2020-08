Κοινωνία

Σεισμός στην Κυλλήνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Ηλείας, της Αχαΐας και της Ζακύνθου.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Κυλλήνη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:11 το πρωί και το επίκεντρό του εντοπίζεται στα 10 Χλμ. νότια, νοτιοδυτικά της Κυλλήνης. Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 22 χλμ.

Οκτώ λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 9:19 ένας δεύτερος σεισμός, μεγέθους 2.5 Ρίχτερ, σημειώθηκε στο ίδιο σημείο και είχε βάθος στα 5 χλμ.

Η αρχική σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Ηλείας, της Αχαΐας και της Ζακύνθου, αλλά δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.