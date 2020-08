Κοινωνία

Βίντεο σοκ: υποχώρησε γέφυρα από την κακοκαιρία στην Εύβοια

Υποχώρησε η γέφυρα του Λήλαντα ποταμού στο Βασιλικό. Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο. Δείτε το σοκαριστικό βίντεο.

Απελπιστική είναι η κατάσταση στην Εύβοια από το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας “Θάλεια”, η οποία άφησε πίσω της δύο νεκρούς.

Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν οι εικόνες από την κατάρρευση της γέφυρας, στο Βασιλικό, πάνω από τον Λήλαντα ποταμό.

Κολώνες φωτισμού και πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ έπεσαν, ενώ το σημείο αποκλείστηκε.

Δείτε το βίντεο σοκ:

Έτσι ξύπνησαν οι κάτοικοι σήμερα το πρωί στην Εύβοια, δείτε το βίντεο#Θαλεια pic.twitter.com/PomT7LjzPH — Ακροκεντρώος (@akrokentrwos) August 9, 2020