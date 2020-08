Οικονομία

Προκαταβολή φόρου: με διαδικασίες εξπρές η μείωση του συντελεστή

Αρκεί ένα απλό κλικ για την επανυποβολή της δήλωσης, με τα ίδια ακριβώς στοιχεία της αρχικής, ώστε να υπολογιστεί ο φόρος με το μειωμένο συντελεστή προκαταβολής...

Σε σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης του συντελεστή προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις που την δικαιούνται και έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που θα δοθεί στη δημοσιότητα αύριο, αρκεί ένα απλό κλικ για την επανυποβολή της δήλωσης, με τα ίδια ακριβώς στοιχεία της αρχικής, ώστε να υπολογιστεί ο φόρος με το μειωμένο συντελεστή προκαταβολής. Δηλαδή, αρκούν το πολύ 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 350.000 επιχειρήσεις να επωφεληθούν άμεσα από το μέτρο. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση φορολογικών εφαρμογών της ΑΑΔΕ, η σχετική διαδικασία θα διαρκούσε έως και 5 μήνες.

Για το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι θα λάβουν ένα εξατομικευμένο μήνυμα στη θυρίδα τους στο myTaxisnet με τις σχετικές οδηγίες. Η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής λήγει στις 30 Δεκεμβρίου.

Αυτονόητα, όσοι, από τη Δευτέρα, θα υποβάλλουν για πρώτη φορά τη δήλωση τους, θα λάβουν την εκκαθάριση του φόρου απευθείας με το νέο μειωμένο συντελεστή προκαταβολής.