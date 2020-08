Πολιτική

“Θάλεια”: στην Εύβοια ο Νίκος Χαρδαλιάς

Ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη των απεγκλωβισμών και των ενεργειών που γίνονται από τις Αρχές. Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία.

Στο δημαρχείο Βασιλικών βρίσκεται ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, όπου πραγματοποιεί συσκέψεις με τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους και τους επικεφαλής όλων των δυνάμεων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στην πληγείσα περιοχή.

Από πλευράς του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη των απεγκλωβισμών και των ενεργειών που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν από την πρώτη στιγμή σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, τον Δήμαρχο Διρφύων-Μεσσαπίων Γεώργιο Ψαθά και τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Ελένη Βάκα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρίσκεται εδώ και αρκετή ώρα στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από όπου παρακολουθεί τις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Εύβοια.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όλο το βράδυ στην Πολιτική Προστασία είχε σημάνει συναγερμός και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος ξενύχτησαν στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στο Χαλάνδρι. Έγινε γιγαντιαία κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με δεκάδες απεγκλωβισμούς από αέρος, με μηχανήματα, ακόμα και με λέμβους.