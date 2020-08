Οικονομία

Κορονοϊός: αναστολή λειτουργίας και πρόστιμο σε κλαμπ

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις Αρχές για την τήρηση των μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Αναστολή της λειτουργίας του για 15 μέρες και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ, επιβλήθηκε σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περισσότεροι πελάτες από όσους ορίζουν τα νέα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης και διασποράς της Covid19 στη χώρα μας.

Τον έλεγχο πραγματοποίησαν αστυνομικοί από το ΑΤ Κασσάνδρας λίγο πριν τις 5:00 τα ξημερώματα της Κυριακής.