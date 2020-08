Πολιτική

ΚΙΝΑΛ για Εύβοια: δεν συγχωρείται καμμιά ολιγωρία και αδράνεια

Το ΚΙΝΑΛ καλεί όλους τους αρμόδιους να καταβάλουν το μέγιστο των προσπαθειών τους για την προστασία των ανθρώπων...

Τη θλίψη του για το χαμό των συνανθρώπων μας από τις πλημμύρες στην Εύβοια εκφράζει το Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωσή του.

"Σε αυτές τις τραγικές στιγμές δεν συγχωρείται καμμιά ολιγωρία και αδράνεια της κρατικής μηχανής. Παρά την επίσημη πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας για την εκδήλωση έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεν ελήφθησαν δυστυχώς τα προληπτικά μέτρα που αρμόζουν στην πρόβλεψη τέτοιας κακοκαιρίας" τονίζει το ΚΙΝΑΛ και καταλήγει:

"Καλούμε όλους τους αρμόδιους έστω και τώρα να καταβάλουν το μέγιστο των προσπαθειών τους για την προστασία των ανθρώπων, τον περιορισμό των συνεπειών της καταστροφής και την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των πληγέντων".