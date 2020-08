Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στον Ιράν

Ταρακουνήθηκε το Ιράν από τον ισχυρό σεισμό που το έπληξε σήμερα.

Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έγινε σήμερα, στην επαρχία Κερμανσάχ στα δυτικά του Ιράν, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Δεν μεταδόθηκαν άμεσες πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο θυμάτων ή καταστροφών από το σεισμό, που έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη Γκιλάν-ε Γκαρμπ της ίδιας επαρχίας.