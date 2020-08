Κοινωνία

“Θάλεια” - Εύβοια: καρέ καρέ η διάσωση εγκλωβισμένων από ελικόπτερο (βίντεο)

Δείτε την επιχείρηση διάσωσης, με ελικόπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων, εγκλωβισμένων ανθρώπων σε ταράτσες στην Εύβοια.