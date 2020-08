Οικονομία

Κορονοϊός: τι ισχύει για όσους έρχονται στην Ελλάδα από τη Μάλτα

Νέα αεροπορική οδηγία (notam) εκδόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Με αρνητικό τεστ Covid-19 θα εισέρχονται στην Ελλάδα όσοι ταξιδεύουν αεροπορικώς από Μάλτα, από την ερχόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου έως και το Σάββατο 15 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τη νέα αεροπορική οδηγία (notam) που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Το αρνητικό τεστ Covid-19 θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους και οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν στις ελληνικές ελεγκτικές αρχές αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον Covid-19, από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία διαβατηρίου ή ταυτότητάς τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ελέγξουν αν οι επιβάτες έχουν πιστοποιητικό με αρνητικό τεστ πριν την πτήση, καθώς η απουσία του υποχρεώνει την αεροπορική εταιρεία να μην επιβιβάσει τον επιβάτη. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την υποχρέωση ελέγχου θα είναι υπεύθυνες για τον επαναπατρισμό των επιβατών με έξοδα της εταιρείας. Ταυτόχρονα παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form (PLF) πριν την άφιξη στην Ελλάδα.