Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία: Θύματα της “Θάλειας” εκατοντάδες πουλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γέμισε νεκρά πουλιά η Χαλκίδα. Εικόνες που θυμίζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας...

Την ώρα που η Εύβοια «μετρά» νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές από την κακοκαιρία "Θάλεια", το ghettomagazine.gr δημοσιεύει φωτογραφίες από την παραλία της Χαλκίδας με εκατοντάδες νεκρά πουλιά.

Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα οι πολλοί κεραυνοί, αλλά και η ένταση της βροχής είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων πουλιών.

Δείτε τις φωτογραφίες Βασίλη Κουλοχέρη στο ghettomagazine.gr