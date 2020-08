Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Εύβοια: Μνημείο προκλητικότητας οι δηλώσεις Χαρδαλιά

Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση, με αφορμή τις φονικές πλημμύρες και την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού.

«Τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στην Εύβοια με τους νεκρούς από τις πλημμύρες, συγκλονίζουν όλη την Ελλάδα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του.

Σχολιάζει ότι «είναι πλέον ολοφάνερο πως η μοναδική ικανότητα που διαθέτει το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη είναι οι επικοινωνιακές φιέστες και τίποτε παραπάνω». Προσθέτει ότι «οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, Ν. Χαρδαλιά, αποτελούν μνημείο προκλητικότητας, καθώς έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι η γραμμή 112 δεν λειτούργησε για να μην υπάρξουν θύματα! Και την ίδια στιγμή, παραδέχτηκε ότι ενώ γνώριζαν για τις καιρικές συνθήκες, δεν έκαναν τίποτα προκειμένου να προλάβει τα χειρότερα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «η κομματικοποίηση και πλήρης διάλυση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από την κυβέρνηση της ΝΔ έχει τραγικά αποτελέσματα». Προσθέτει ότι την ίδια στιγμή, «αναδεικνύονται οι διαχρονικές ευθύνες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων».

«Αυτές τις δύσκολες ώρες, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές και τα στελέχη του βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.