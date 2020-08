Κοινωνία

Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο κελί του

Νεκρός 29χρονος στις φυλακές Κορυδαλλού. Τον βρήκε συγκρατούμενός του.

Κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλλού έχασε σήμερα τη ζωή του, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Πρόκειται για έναν 29χρονο ημεδαπό, ο οποίος βρέθηκε στο κελί του χωρίς τις αισθήσεις του, από συγκρατούμενο του.

Όπως έγινε γνωστό από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, ο 29χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και απεβίωσε.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.