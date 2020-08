Κοινωνία

Κορονοϊός: Κρούσμα και στην Αίγινα

Συναγερμός στην Αίγινα μετά από κρούσμα κορονοϊού. Σε καραντίνα τέθηκε ξενοδοχείο. Η ανακοίνωση του Δημάρχου.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε αλλοδαπός που διέμενε σε ξενοδοχείο στην Αίγινα. Ο ασθενής διακομίστηκε ήδη σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το ξενοδοχείο που διέμενε τέθηκε σε καραντίνα, ενώ σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για ιχνηλάτηση των επαφών του.



Για το κρούσμα κορονοϊού στην Αίγινα εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ο δήμαρχος του νησιού, Γιάννης Ζορμπάς. Στη γραπτή δήλωσή του ο κ. Ζορμπάς τονίζει ότι πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος διέμενε σε ξενοδοχείο του νησιού.

Το δελτίο Τύπου του Δήμου Αίγινας:

“Εχθές στις 11:30 μ.μ. ενημερώθηκα από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Αίγινας, ότι το βράδυ της Παρασκευής 7/8 διακομίστηκε με πλωτό μέσο ασθενής με συμπτώματα εκτενούς δύσπνοιας σε νοσοκομείο της Αθήνας, του έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος COVID 19 και διαγνώστηκε θετικό.

Ο ασθενής είναι αλλοδαπός και διέμενε σε ξενοδοχείο, το οποίο έθεσα σε περιορισμό (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα της Πολιτικής Προστασίας), μετά από συνεννόηση με τον διοικητή του Α.Τ. Αίγινας, μαζί με το προσωπικό που απασχολείται. Σήμερα στις 6:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση στους εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και στο ασθενοφόρο του Κ.Υ.

Στις 8:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση στους εξωτερικούς, κοινόχρηστους χώρους, και στα δωμάτια του ξενοδοχείου. Με την συνεργασία και τις συντονισμένες ενέργειες του κ. Χαράλαμπου Βασιλείου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων, την κα Σβετλάνα Λεονίδη, Δ/ντρια του Κέντρου Υγείας Αίγινας και του Χειρουργού κ. Σωκράτη Δούκα, μέλους της Επιτροπής Υγείας Αίγινας, πραγματοποιείται έρευνα τυχόν στενών επαφών του ασθενούς, για να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο. Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι ο ασθενής εισήλθε στη χώρα οδικώς, προσκόμισε αρνητικό αποτέλεσμα COVID 19 με ημερομηνία 30/7 και αφίχθη αυθημερόν στο ξενοδοχείο την 2/8.

Επίσης μας αναφέρθηκε ότι κατά την άφιξη του δήλωσε αδιαθεσία και παρέμεινε όλες τις ημέρες στο δωμάτιο του, όπου προσωπικό του ξενοδοχείου εξυπηρετούσε τις ανάγκες του.



Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα υπάρξει άμεση ενημέρωση”

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Γιάννης Π. Ζορμπάς

Πηγή: aeginaportal.gr