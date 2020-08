Κόσμος

Ελπιδοφόρος: Ασύλληπτη η τραγωδία στη Βηρυτό

Τι αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής σε ανάρτησή που έκανε στα social media, τόσο στα αγγλικά όσο και στα αραβικά.

Με μήνυμά του στα social media, τόσο στα αγγλικά όσο και στα αραβικά, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος καλεί όλους μας να προσευχηθούμε για τον λαό του Λιβάνου, που περνάει μεγάλη δοκιμασία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής χαρακτηρίζει την τραγωδία στον Λίβανο τεράστια και ασύλληπτη, αλλά, όπως σημειώνει, με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, η χώρα και ο λαός της θα την ξεπεράσουν. Μάλιστα, και με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Συνέλευσης των Κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων των ΗΠΑ, τονίζει ότι ήδη ο Οργανισμός της Διεθνούς Ορθόδοξης Χριστιανικής Φιλανθρωπίας (IOCC), ο οποίος είναι ο επίσημος ανθρωπιστικός οργανισμός της Συνέλευσης, επιχειρεί με τις δυνάμεις του να επουλώσει τα τραύματα και τις επιπτώσεις της τραγωδίας, κινητοποιούμενος άμεσα για την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων συνανθρώπων μας στον Λίβανο.

Έτσι, ο IOCC αποδεσμεύει σε πρώτη φάση το ποσό των 150.000 δολαρίων για να χρηματοδοτήσει έκτακτες ανάγκες και οργανώνει την παροχή ολοκληρωμένου προγράμματος βοήθειας που περιλαμβάνει την προσφορά υγειονομικού υλικού, την επέκταση των επισιτιστικών κοινωνικών προγραμμάτων και τη συμμετοχή στη διαδικασία αποκατάστασης των κτηρίων.

«Η αποστολή μας», σημειώνει, «είναι να συμπαριστάμεθα σε όλους και όλους να τους συμπονούμε, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες όλων των συνανθρώπων μας που αυτή τη στιγμή βιώνουν μεγάλες απώλειες. Πενθούμε με αυτούς που πενθούν και είμαστε συνοδοιπόροι όλων όσοι υποφέρουν και έχουν ανάγκη».