Φωτιά σε αυτοκίνητο στα διόδια (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο στα διόδια, στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του.

Το βίντεο-ντοκουμέντο έστειλε αναγνώστης στο ANT1ΝEWS.GR