Κορονοϊός: 203 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Εντείνεται η ανησυχία για την διασπορά του ιού. Τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ σχετικά με την πορεία της πανδημίας.

Ξεπέρασαν τα 200 τα νέα κρούσματα κορονοϊού, που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, εντείνοντας την ανησυχία για τη διασπορά του ιού στην χώρα μας. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής, αναφέρεται ότι:

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 203 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 29 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 5.623, εκ των οποίων το 54,8% αφορά άνδρες.

1.438 (25,6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.705 (48,1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

22 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 ετών. Πέντε (22,7%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 59,1% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 129 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε ακόμα έναν καταγεγραμμένου θάνατο και 212 θανάτους συνολικά στη χώρα. 69 (32,5%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95,8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.