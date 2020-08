Κοινωνία

Εύβοια: Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα

Πότε δέχθηκε την πρώτη κλήση. Η ανακοίνωση σχετικά με τη μεγάλη κινητοποίηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία.

Επιτόπια επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα σε 24 περιστατικά στην Εύβοια παρείχαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που δηλώνει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα 14 από αυτά κρίθηκαν αναγκαίο να διακομισθούν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Από εκεί έλαβαν εξιτήριο τα 13 άτομα, ενώ ένα κρίθηκε ότι χρήζει περαιτέρω νοσηλείας. Με το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και οι σοροί τριών εκ των θυμάτων.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, νωρίς το πρωί, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) έλαβε ενημέρωση από τον Τομέα του ΕΚΑΒ Χαλκίδας σχετικά με την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων που καταγραφόταν στην ευρύτερη περιοχή των Πολιτικών Ευβοίας.

Άμεσα, με εντολή του προέδρου του ΕΚΑΒ κου Νίκου Παπαευσταθίου, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) έθεσε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ), την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας, όλους τους Τομείς του ΕΚΑΒ Εύβοιας, Θήβας, Λειβαδιάς, την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, αλλά και το Κέντρο Υγείας Ψαχνών. Παράλληλα, τέθηκαν σε κατάσταση stand by alert 11 μονάδες ασθενοφόρων, καθώς και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) του ΕΚΑΒ.

Στις 07:40 το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ έλαβε την πρώτη κλήση για περιστατικό πνιγμού από την περιοχή των Πολιτικών Ευβοίας, όπου και επιχείρησε άμεσα ασθενοφόρο.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, σε συνεχή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας καθώς και της Πολιτικής Προστασίας, μετέβη λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στο Γενικό Νοσκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, ώστε να συντονίσει την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους διασωθέντες, αλλά και να επιβλέψει, συνεπικουρούμενος από τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτη Σερέτη, τη περαιτέρω νοσοκομειακή φροντίδα όσων κριθεί απαραίτητο.