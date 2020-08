Αθλητικά

Formula 1 - GP Βρετανίας: Θρίαμβος του Φερστάπεν

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix στην πίστα του Σίλβερστοουν.

H καλύτερη στρατηγική διαχείρισης των ελαστικών από τη Red Bull, οδήγησε τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν στον θρίαμβο, αφήνοντας τον Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) στη δεύτερη θέση, στην πίστα του Σίλβερστοουν, εκεί όπου πριν από 70 χρόνια πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix στην Ιστορία της Formula 1.

Είναι η πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν του 2020 που ηττήθηκε η Mercedes, αλλά ο Χάμιλτον διατηρεί το προβάδισμα στην κούρσα του πρωταθλήματος, μπροστά από τους Φερστάπεν και Βάλτερι Μπότας (Mercedes), ο οποίος τερμάτισε στην 3η θέση στον αγώνα.

Παράλληλα, o Χάμιλτον, ο οποίος κέρδισε έναν επιπλέον βαθμό στον ταχύτερο γύρο, κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ με 155 παρουσίες στο βάθρο των νικητών.