Κοινωνία

Εύβοια: Έξι οι νεκροί από την κακοκαιρία (βίντεο)

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων της θεομηνίας που έπληξε την περιοχή.

Μία 38χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή, το απόγευμα της Κυριακής, κοντά στο χωριό Αμφιθέα, ανεβάζοντας σε έξι τον αριθμό των θυμάτων της θεομηνίας που έπληξε την Εύβοια.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα βρέφος μόλις 8 μηνών. Την είδηση του θανάτου του βρέφους, από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας "Θάλεια" επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Μεσσαπίων, Γιώργος Ψαθάς. Όπως τόνισε, όλα όσα συμβαίνουν στην Εύβοια δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια. "Έχουν χαθεί ζωές, έχουν καταστραφεί περιουσίες" σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν το πρωί νεκροί στα Πολιτικά Ευβοίας από τα σπίτια τους, που πλημμύρισαν από την τρομερή νεροποντή που έπνιξε από χτες το βράδυ την περιοχή και ειδικότερα τα Ψαχνά, τα Πολιτικά και το Λευκαντί. Πρόκειται για έναν 86χρονο και μια 85χρονη, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στις οικίες τους όπου βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Χαλκίδας Βασίλης Γουρνής επιβεβαίωσε ότι υπάρχει και τέταρτος νεκρός, ένας 75χρονος στο Μπούρτζι. Ο άτυχος άνδρας προσπάθησε να απομακρυνθεί από την περιοχή και παραύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Για πέμπτο νεκρό έκανε λόγο, από το δημαρχείο Βασιλικών, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, όπου πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους και τους επικεφαλής όλων των δυνάμεων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στην πληγείσα περιοχή. Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι υπάρχουν και δύο αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοείται η τύχη άλλων δύο ανδρών.

Εν τω μεταξύ, στη διάσωση και περισυλλογή μίας 73χρονης που παρασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Λευκαντίου μετά από υπερχείλιση του ποταμού Λήλαντα, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Η 73χρονη, όπως και ένας 72χρονος που αγνοείτο στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή, διέμεναν σε κατοικία της περιοχής μαζί με άλλα τρία άτομα. Στη θαλάσσια περιοχή όπου βρέθηκε η 73χρονη, το Λιμενικό Σώμα πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του 72χρονου, με δύο σκάφη, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ συμμετέχουν και πέντε ιδιωτικά σκάφη. Η 73χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Εξάλλου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην πληγείσα από την κακοκαιρία Εύβοια όπου μέχρι τώρα έχουν χαθεί τρεις ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Π.Σ., το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκε κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Πολιτικών) και Δήμου Χαλκιδέων Ευβοίας και κυρίως στις περιοχές Μπούρτζι, Βασιλικό, Πολιτικά, Λευκαντί, Σταυρό, Κοντοδεσπότι, Ψαχνά και Χαλκίδα.

Αναλυτικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 495 κλήσεις οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν αντλήσεις υδάτων. Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί από οχήματα και οικίες 47 απομακρύνσεις ατόμων τα οποία έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Από την περιοχή Πολιτικά απομακρύνθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους ένα βρέφος 8 μηνών και δύο 2 ηλικιωμένα άτομα, ένας άνδρας 86 ετών και μια γυναίκα 85 ετών. Επίσης, μέχρι τώρα έχουν απομακρυνθεί οκτώ άτομα με ελικόπτερο του ΠΣ από εναέριους διασώστες της 1ης ΕΜΑΚ. Πρόκειται για μια οικογένεια από τα Πολιτικά

Από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ Ευβοίας και έχει ενισχυθεί προληπτικά με ασθενοφόρα από Θήβα και Αθήνα. Σε επιφυλακή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το Γενικό Νοσοκομείο Κύμης και το Κέντρο Υγείας Ψαχνών. Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ και ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ βρίσκονται στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι από νωρίς τη νύχτα είχε γίνει στην Εύβοια μεγάλη κινητοποίηση με τις κατευθύνσεις και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν σε επιφυλακή από τις προηγούμενες ημέρες λόγω των προβλέψεων της ΕΜΥ. Ωστόσο, όπως λένε αρμόδιοι αξιωματικοί, ο όγκος νερού που έπεσε ήταν πάρα πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να σημειωθούν οι μεγάλες πλημμύρες.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρίσκεται εδώ και αρκετή ώρα στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από όπου παρακολουθεί τις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Εύβοια.

Λόγω των προβλέψεων της ΕΜΥ η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πυρετώδεις είναι οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθούν, όσο το δυνατόν ταχύτερα, τα χωριά Θεολόγος, Γέροντας, Πούρνος, Σκούντερι, Μίστρος, Μαυρόπουλο, Πισσώνας και Βατώντας, καθώς και τμήματα στις περιοχές Βασιλικό, Αμάρυνθος, Ερέτρια, Βαθύ, Πολιτικά, Νεροτριβιά και Νέα Αρτάκη.