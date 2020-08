Πολιτική

Μητσοτάκης: ο Λίβανος θα έχει διαρκή υποστήριξη από την Ελλάδα

Σε διεθνή τηλεδιάσκεψη δωρητών για την παροχή βοήθειας μετά απο την έκρηξη στην Βηρυτό, συμμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Αναχώρηση ελληνικού αρματαγωγού για τον Λίβανο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το απόγευμα της Κυριακής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Γαλλίας, στη διεθνή τηλεδιάσκεψη για τη παροχή αρωγής στον Λίβανο που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού μετά την πρόσφατη τραγωδία στη Βηρυτό, αναφέρθηκε στη βοήθεια που προσέφερε η χώρα μας και τόνισε ότι η Ελλάδα και ο Λίβανος διατηρούν μακροχρόνιους, ιστορικούς δεσμούς φιλίας.

«Η Ελλάδα πάντοτε ήταν και θα συνεχίσει να είναι σθεναρός υποστηρικτής της προσπάθειας του Λιβάνου να οδηγήσει τον λαό του προς την ευημερία» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαριστώντας παράλληλα τον Πρόεδρο Μακρόν και τον ΟΗΕ για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν.

Η χώρα μας έστειλε άμεσα στη Βηρυτό ομάδα της ΕΜΑΚ, αποτελούμενη από 12 διασώστες και έναν σκύλο, μαζί με δύο υποστηρικτικά οχήματα, ενώ λίγες ώρες μετά την καταστροφική έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της πόλης ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης επισκέφτηκε την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Σήμερα απέπλευσε προς τη Βηρυτό το αρματαγωγό πλοίο «Ικαρία», το οποίο μεταφέρει τρεις γιατρούς, πέντε νοσηλευτές, τέσσερις τόνους φαρμακευτικού υλικού -όπως αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη- 400 ράντζα με κλινοσκεπάσματα και άλλα είδη.