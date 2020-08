Αθλητικά

Τσιμίκας: Από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ

Θέμα χρόνου θεωρείται η μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το “χρυσό” deal.

Κοντά στην ολοκλήρωση μίας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς ο Ολυμπιακός και η Λίβερπουλ έχουν φτάσει… ένα βήμα από την τελική συμφωνία πώλησης του 24χρονου αριστερού μπακ στους πρωταθλητές της αγγλικής Premier League!

Οι “κόκκινοι” έψαχναν εδώ και καιρό έναν παίκτη στο αριστερό άκρο της άμυνάς τους, ως κάλυψη του Ρόμπερτσον κι από τη στιγμή που δεν τα βρήκαν με τη Νόριτς για τον Τζαμάλ Λούις, στράφηκαν οριστικά προς την περίπτωση του διεθνούς Έλληνα μπακ, προλαβαίνοντας τις αντίστοιχες κινήσεις των Έβερτον και Λέστερ.

Η αρχική προσέγγιση της Λίβερπουλ, αφορούσε ένα ποσό της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ. Αυτό μεταφέρθηκε από τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Μάικλ Έντουαρντς προς τη γενική διευθύντρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Λίνα Σουλούκου, σε συνάντηση που είχαν την Πέμπτη (6/8) στο Γούλβερχάμπτον, στο περιθώριο της ρεβάνς των “ερυθρολεύκων” με τη Γουλβς για τους “16” του Europa League.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, ωστόσο, αξίωσαν ένα μεγαλύτερο ποσό, με τις πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από την Αγγλία, να αναφέρουν πως το deal αναμένεται να κλείσει σε ένα ποσό κοντά στα 16,5 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του Τσιμίκα. Ο Ολυμπιακός θα κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης 20%, ενώ στην όλη συμφωνία θα συμπεριληφθούν και μπόνους στόχων και συμμετοχών, που μπορεί να ανεβάσουν κι άλλο το σύνολο των χρημάτων που θα λάβουν οι Πειραιώτες.

Στην Αγγλία υπήρξε μπαράζ δημοσιευμάτων από το μεσημέρι της Κυριακής περί “συμφωνημένης” μεταγραφής, με τους Άγγλους ρεπόρτερ να υπογραμμίζουν πως στις αρχές της εβδομάδας ο Τσιμίκας θα μεταβεί στο Λίβερπουλ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.