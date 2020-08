Κοινωνία

Εύβοια: Θρήνος για ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύνεκρη τραγωδία συγκλονίζει την χώρα, μετά από την έντονη κακοκαιρία στο νησί.

Μία 38χρονη γυναίκα και ο 42χρονος σύζυγος της βρέθηκαν νεκροί, αργά το απόγευμα της Κυριακής, μέσα στο σπίτι τους, στο χωριό Αμφιθέα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ανεβάζοντας σε 7 τον αριθμό των θυμάτων από τις πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Εύβοια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eviazoom.gr, πρόκειται για μια 38χρονη και τον 42χρονο σύζυγο της, οι οποίοι βρέθηκαν πνιγμένοι.

Ήταν και οι δύο αγνοούμενοι επί ώρες. Πρώτα βρέθηκε νεκρή η 38χρονη και λίγο αργότερα ο 42χρονος.

Στο σπίτι του αδικοχαμένου ζευγαριού, στο πλαίσιο της αναζήτησης τους, έσπευσαν πυροσβέστες και αστυνομικοί.

Είναι δύο από τα επτά θύματα της θεομηνίας, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος 8 μηνών, ενώ υπάρχει και ακόμη ένας αγνοούμενος.