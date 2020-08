Κόσμος

Κορονοϊός - Βαρθολομαίος: το μικρόβιο δεν μεταδίδεται με την Θεία Κοινωνία

Νέα παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη για την διάδοση του φονικού ιού και την Θεία Μετάληψη.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε, σήμερα, στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο Μετόχιο της Ι.Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους, στον Γαλατά της Πόλεως, για την εορτή της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Μ. Ιεροκήρυξ Πανάρετος και εκκλησιάστηκαν ο επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος και πλήθος ρωσόφωνων πιστών.

Στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον Θεό για την ευλογημένη αυτή συνάντηση του πνευματικού πατέρα με τα παιδιά του, το ρωσόφωνο ποίμνιο της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. «Διότι εάν ολόκληρο το ευσεβές ρωσικό έθνος είναι παιδιά πνευματικά της Κωνσταντινουπόλεως, πολύ περισσότερο εσείς που κατοικείτε εδώ, στο Τσάριγκραντ (σημ.: στα ρωσικά σημαίνει "Βασιλεύουσα Πόλη"), είστε δικά μας παιδιά, διότι απ' εδώ το ρωσικό έθνος πήρε τον χριστιανισμό, πήρε τα φώτα, πήρε το Βάπτισμα. Γι' αυτό και ήρθα σήμερα κοντά σας, με την πρόσκληση του πατρός Τιμοθέου και του πατρός Αλεξίου, για να συμπροσευχηθούμε. Και να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος είναι ένας μεγάλος γιατρός, και σήμερα που περνούμε μια δύσκολη περίοδο με την πανδημία τον χρειαζόμαστε τον 'Αγιο Παντελεήμονα και όλους τους Αγίους Αναργύρους ιατρούς πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τον παρακαλούμε τον 'Αγιο Παντελεήμονα να μας προστατεύει από τους κινδύνους του covid-19, του κορονοϊού».

Επίσης, ο Πατριάρχης συνεχάρη τους πιστούς γιατί σχεδόν όλοι μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων. «Θα ξέρετε ότι τον τελευταίο καιρό έγινε πολύς λόγος, πολλή συζήτησις, για την Θεία Κοινωνία. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι μεταλαμβάνοντας το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να πάρουμε το μικρόβιον του κορονοϊού. Γι' αυτό και ως Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν αλλάξαμε τον τρόπο μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας». Στη συνέχεια, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Μετοχιάρη π. Τιμόθεο, για τη θερμή υποδοχή και για την ιερή κανδήλα που του προσέφερε, συνεχάρη τα μέλη της χορωδίας και ευλόγησε το εκκλησίασμα, στο οποίο ευχήθηκε να το προστατεύει πάντοτε ο Θεός.