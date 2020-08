Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τουρκία: σοκάρει ο απολογισμός της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας της γείτονας χώρας δημοσιοποίησε τα τελευταία δεδομένα από την πανδημία στο Twitter.

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κότζα γνωστοποίησε χθες Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 15 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και 1.182 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στην Τουρκία έως αυτό το στάδιο ανέρχεται σε 5.844 νεκρούς επί συνόλου 240.804 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε ο υπουργός Υγείας μέσω Twitter.