Υγεία - Περιβάλλον

ΗΠΑ – κορονοϊός: μακραίνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει πλέον τα πέντε εκατομμύρια.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Κυριακή 496 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν άλλα 46.248 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, η οποία βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου, ο απολογισμός στη χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο από την πανδημία έφθασε τους 162.604 νεκρούς επί συνόλου 5,06 εκατομμυρίων ανθρώπων που προσβλήθηκαν.